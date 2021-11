„Battlefield 2042“ erntet Bewertungs-Shitstorm

So etwa am PC-Spielemarkt Steam, wo die Nutzerbewertungen zu 80 Prozent negativ ausfallen. Häufigste Kritikpunkte: „Battlefield 2042“ strotzt zum Start nur so vor Bugs, außerdem fehlen den Spielern Funktionen wie der Zuschauermodus aus früheren Serienteilen. So berichten Spieler laut „PC Games“ etwa von Problemen bei der Kollisionsabfrage, die im Spiel beispielsweise dazu führt, dass man Teammitglieder nicht wiederbeleben kann, weil eine unsichtbare Wand im Weg ist.