Maier mit Vierer in Igls 5. ++ Beierl/Onasanya 6.!

Die Weltcup-Titelverteidigerinnen Katrin Beierl/Jennifer Onasanya haben am Sonntag in Innsbruck-Igls im Zweierbob Rang sechs belegt! Das rot-weiß-rote Duo zeigte sich somit nach Rang zehn vor einer Woche an gleicher Stelle leicht verbessert. Benjamin Maier landete nach Rang vier zum Saisonauftakt dieses Mal an der fünften Stelle. Mit Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber hatte er 0,39 Sekunden Rückstand auf den Deutschen Francesco Friedrich.