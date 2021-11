Sobotka: „Befinden uns in einer Jagdgesellschaft“

Die Politik, vor allem die Regierung, steht besonders unter Beschuss. Nachvollziehbar angesichts des Versagens der letzten Monate in der Pandemie?

Man hört stets: Die Politiker sind schuld. Das mag eine einfache Lösung sein, am Ende des Tages konnte aber niemand vor eineinhalb Jahren vorhersagen, wie sich die Dinge entwickeln. Man hat aber den Eindruck, dass wir uns immer mehr in einer Jagdgesellschaft befinden. Das erscheint manches Mal wie ein Rückfall in die Zeit vor der Aufklärung. Aber bei aller Kritik, die jetzt an allen Ecken und Enden aufbrandet, muss man schon auch festhalten, dass Politik und Behörden ihr Möglichstes tun, um das Impf- und Testangebot so niederschwellig wie möglich zu halten. Schauen Sie in andere Länder. Dort wird jeder Stich und jeder Test verrechnet und muss unmittelbar bezahlt werden.