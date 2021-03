Künstlich beatmet: Haimbuchner auf Intensivstation

Der freiheitliche Politiker war vor einer Woche positiv getestet worden. Anfangs zeigte er nur leichte Symptome. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der 42-Jährige sich auf Anraten seines Arztes in der Früh ins Kepler Universitätsklinikum begeben hatte. Dort verschlechterte sich sein Zustand, am Abend wurde er auf die Intensivstation verlegt. Haimbuchner wird nach Angaben der FPÖ nach aktuellem Erkenntnisstand noch mehrere Tage intensivmedizinisch behandelt werden müssen.