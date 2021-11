Fronten verhärten sich: Corona spaltet das Land

Das Ende einer Freundschaft

Sie will nicht, dass ihr Name genannt wird, sie will einfach nicht erkennbar sein - vor allem nicht für den Menschen, über den sie jetzt spricht: „Denn er war mehr als drei Jahrzehnte hindurch mein bester Freund, und wenn ich mich ,oute‘, dann ,oute‘ ich auch ihn“, sagt die Frau, die jetzt auf einer Parkbank in ihrem Heimatort sitzt - und erzählt, warum und wie die Beziehung zu „diesem Mann“ beendet wurde. Wegen Corona.