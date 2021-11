Zwei Fehler! Lisa Hauser im Sprint auf Rang 21

Nach dem großartigen Start in die Saison mit Rang zwei im Einzel hat es für Lisa Hauser beim Biathlon-Weltcup in Östersund im Sprint nicht nach Wunsch geklappt. Die Massenstart-Weltmeisterin aus Tirol kam am Sonntag über 7,5 Kilometer nach jeweils einer Strafrunde nach dem liegend und stehend Schießen nur auf Platz 21.