Ungeimpfte, lest diese Geschichten!

Eine 26-jährige Schwangere wurde im Sommer positiv auf Corona getestet. Sie war ungeimpft und erkrankte so schwer, dass sie ins AKH musste. Die werdende Mutter lag von Ende August bis Anfang November auf der Intensivstation. Das Kind wurde inzwischen per Not-Kaiserschnitt geholt. Jetzt erst verbesserte sich ihr Zustand, und sie wurde am Freitag auf eine normale Station verlegt. Zum ersten Mal konnte sie ihr Kind in den Armen halten.