30.000 Teilnehmer bei größter Grazer Corona-Demo

Je näher man dem Grazer Hauptbahnhof kam, umso besser hörte man, dass an diesem Samstag etwas in der Luft lag: Unter dem spiegelnden Dach am Vorplatz verabredeten sich Eltern, Kinder, Arbeiter, Studenten, Alternativ-Eingestellte, genauso wie Menschen rechts der Mitte - viele trugen keine Maske (und wenn, dann oft unter der Nase), alle waren eng aneinander gekuschelt. Mit 8000 Teilnehmern rechnete man im Vorfeld, etwa 5550 waren schon um 13 Uhr vor Ort und bewegten sich eine halbe Stunde später in Begleitung der Polizei in Richtung Innenstadt.