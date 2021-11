Erneut keine Topplatzierung für Beierl in Igls

Katrin Beierl hat auch den Start ins zweite Weltcup-Wochenende in Igls verpatzt! Die Niederösterreicherin landete im Monobob-Bewerb am Samstag auf Platz 19 unter 25 Teilnehmerinnen. Beierl - zum Auftakt in der Vorwoche 14. - hatte sich nach Problemen mit einem angelaufenen Visier nur als 20. für den zweiten Durchgang qualifiziert.