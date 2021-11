Endlich grünes Licht für den Rückbau der Traun

Zurückhaltende Ortschefs

Nicht so drinnen im Thema dürften die VP-Bürgermeister in Edt und Fischlham sein. Alexander Bäck (Edt) hat „nur gehört, dass da etwas kommen soll“. Sein Fischlhamer Amtskollege Klaus Lindinger übt sich ebenfalls in Zurückhaltung: „Der grundsätzliche Gedanke zur Renaturierung war da. Sie steht und fällt mit den Grundeigentümern.“