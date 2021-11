Tournee-Bosse planen mit Fans an allen 4 Schanzen

Die Veranstalter der 70. Vierschanzentournee der Skispringer plant derzeit mit Zuschauern auf allen vier Schanzen - also in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. In einer Mitteilung wurde am Freitag aber betont, dass die Durchführung dieses Vorhabens im Endeffekt von der aktuellen Entwicklung der Corona-Inzidenzen und den Vorgaben der Behörden in den nächsten Wochen abhänge.