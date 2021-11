Kombi: Riiber führt - Österreicher lauern dahinter

Weltcup-Titelverteidiger Jarl-Magnus Riiber hat am Freitag beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka in Finnland das Springen knapp gewonnen. Der Norweger erhielt für einen 140,5-m-Sprung 149,2 Punkte und um 0,3 Zähler mehr als der zweitplatzierte Mario Seidl für 141,0 m.