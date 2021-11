Quarantänefrei: Kickl freut sich auf Protestmarsch

Herbert Kickl ist zurück - in einem Facebook-Posting vermeldete der an Corona erkrankte FPÖ-Chef, dass seine behördlich auferlegte Quarantäne nun vorüber sei. Die Erkrankung dürfte jedenfalls zu keinem Sinneswandel in Sachen Corona-Pandemie geführt haben - er freue sich bereits darauf, beim nächsten Protestmarsch mitzumarschieren, verlautbarte der 53-Jährige.