Die sechs tragischsten Covid-Fälle in Österreich

Fall 6: Schwangere Frau an Covid-19 verstorben

400 schwangere Frauen sind seit Beginn der Pandemie so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie stationär behandelt werden mussten. Keine der Frauen sei geimpft gewesen, erzählt Barbara Maier, Leiterin der Geburtenstation in Ottakring. Eine der 400 schwangeren Covid-Patientinnen ist sogar der Covid-Infektion erlegen, das Baby aber zum Glück gesund auf die Welt gekommen. Es wächst allerdings ohne Mutter auf. Insgesamt mussten in der Klinik Ottakring 13 Frauen entweder kurz vor oder kurz nach der Niederkunft auf die Covid-Intensivstation verlegt werden.