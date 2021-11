Schwangere Frau in Wien an Covid-19 gestorben

Schwere des Krankheitsverlaufs unterschiedlich

Sehr unterschiedlich war der Verlauf der Krankheit, so Maier am Donnerstag. Einige ungeimpfte Mütter hätten sich relativ rasch von Covid-19 erholt, andere müssten jedoch „viele Wochen“ auf der Intensivstation zubringen, dabei auch um ihr Leben kämpfen. Zudem sei das Risiko einer Fehlgeburt bei schwangeren Frauen mit symptomatischen Covid-19-Verläufen mindestens dreimal höher, so Maier - weshalb sie dringend an Schwangere appellierte, sich impfen zu lassen.