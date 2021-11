Ärzte kämpfen um Leben eines MFG-Gemeinderats

Bereits vergangenen Donnerstag wurde während der Gemeinderatssitzung in Waldzell über eine Corona-Erkrankung des MFG-Gemeinderats Otto Wilflingseder spekuliert. Er fehlte bei der ersten Sitzung des Ortsparlaments. Jetzt ist es fix: Der Impfskeptiker und MFG-Bürgermeisterkandidat musste das Krankenhaus in Ried im Innkreis aufsuchen. Dort wird er nun auf der Intensivstation behandelt und musste sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.