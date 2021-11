Nach „Therapie“ mit Wurmmittel an Corona gestorben

Familie erkrankt

Das ist wirklich passiert: Im Bezirk Rohrbach erkrankte vor etwa einer Woche eine Familie an Corona und behandelte sich selbst mit dem Krätze-Mittel, das von FP-Chef Herbert Kickl angepriesen worden war. Am Ende landeten alle im Spital, der Vater (68) starb rasch an Covid, nachdem er die Behandlung abgelehnt hatte, seine Gattin (63) und der Sohn Vater (42) überlebten, allerdings verstarb auch der Schwiegervater des 42-Jährigen, der aber nicht in Rohrbach im Spital behandelt worden war.