Samsung verabschiedet sich von LCD-Produktion

Dem Bericht nach hat Samsung die für die Fertigung großer LCD-Panels benötigten Anlagen in einem Werk zum Teil bereits zerlegt, um stattdessen sogenannte Quantum-Dot-OLED-Panels zu fertigen. In einem anderen Werk würden statt LCD-Fernsehbildschirmen bereits OLEDs für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Geräten wie Smartphones oder Tablets produziert, hieß es.