San ma doch ned olle nur zwider zueinander

„Olle Menschen san ma zwider, i mecht‘s in de Gosch‘n hau‘n“, sang vor bald 50 Jahren Kurt Sowinetz. Irgendwie kommt es mir derzeit so vor. Impfgegner gegen Impfbefürworter - im Zug, am Arbeitsplatz, in vielen Familien. Es geht aber auch anders, es geht auch Miteinander. Das zeigt jener Bibliothekar, der in Attnang-Puchheim die Bücher an seine Kunden liefert. Das zeige ich beim Wirt, wo ich mein „Schnitzerl to go“ hole. Und da is es mir egal, ob er für oder gegen Impfen ist. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind - lautet ein geflügelter Ausspruch. Auf gut österreichisch: San man ned olle nur zwider!