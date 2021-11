Smart-Home-Spezialist baut ein XXL-Restaurant

„Wir setzen offensiv auf Wachstum und haben das in keiner Minute in Frage gestellt“, sagen Martin Öller und Thomas Moser, die Gründer von Loxone. 55 Millionen Euro investiert der Smart-Home-Spezialist in Kollerschlag in den Bau eines eigenen Campus. Dafür sucht der Technologie-Spezialist nun einen Hotel-Chef.