Linzer Bürgermeister fordert Schulschließungen

„Die Infektionslage eskaliert besonders in den Schulen“, so der Bürgermeister weiter in einer Online-Pressekonferenz Mittwochmittag. Er bezeichnete die Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen als „größte Spreadergruppe“. Seit Start des Schuljahres sei in Linz ein Achtel aller Schüler und Schülerinnen positiv auf Corona getestet worden. Dennoch weigere sich der Bildungsminister beharrlich, Schulen zu schließen. „Minister Faßmann handelt stur und nicht lösungsorientiert. Es ist absurd, dass einerseits die Eltern gebeten werden, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Andererseits verbietet der selbe Minister die Umstellung auf Distance Learning“, sparte er nicht an Kritik. Der SPÖ-Politiker appellierte an den Minister „zur Vernunft zu kommen“. Er trat dafür ein, den Bundesländern generell die Entscheidung zu überlassen, in welcher Form Schule stattfindet.