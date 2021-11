Lockdown: „Handel steht vor einem Scherbenhaufen“

Dieser errechnet sich aus Umsatzverlusten im November von rund 1,1 Milliarden Euro plus 1,3 Milliarden Euro bis zum geplanten Ende des Lockdowns für Geimpfte am 12. Dezember. Dazu kommen laut Handelsexperten der Johannes Kepler Universität Linz rund 200 Millionen Euro durch die Lockdown-Verlängerung in Oberösterreich und Salzburg bis 17. Dezember sowie weitere rund 500 Millionen Euro, da der Lockdown für Ungeimpfte länger dauert - hier wird eine Verlängerung bis Jahresende angenommen.