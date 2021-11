Wifo: Lockdown kostet pro Woche bis zu 1,2 Mrd. €

Der aktuelle Lockdown werde neuerlich einiges an Wertschöpfung kosten. „Wir gehen davon aus, dass eine Woche Lockdown - so wie wir ihn haben - ungefähr 800 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung kostet“, sagte Felbermayr (Bild unten) am Dienstagvormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP).