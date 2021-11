Doncic kehrt zurück - Dallas siegt wieder

Ohne den gesperrten Superstar LeBron James verloren die Los Angeles Lakers bei den New York Knicks. Das 100:106 war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien für den Rekordmeister. James war erstmals in seiner Karriere gesperrt, nachdem er beim Sieg gegen Detroit seinen Gegenspieler mit der Faust im Gesicht getroffen hatte und dafür vom Platz geflogen war.