Schulen und Lockdown: Diese Fragen quälen Eltern

Wie sicher ist das Testsystem an den Schulen?

Testchaos gibt es fast überall, wohin man blickt. Besser funktioniert es an den Schulen. Dort finden seit Semesterbeginn dreimal pro Woche Corona-Tests statt. In Wien ein Antigen-Test und zwei der zuverlässigeren PCR-Tests, in allen anderen Bundesländern zwei Antigen- und ein PCR-Test. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist freilich voll des Lobes für dieses System, aber nicht nur er. Auch Virologin Dorothee von Laer bezeichnet dieses im „Krone“-Gespräch als ein „optimales Programm“. Denn infizierte Kinder würden mit den Antigen-Tests „gut rausgefischt“. Mit einem zusätzlichen PCR-Test sei man „auf der sicheren Seite“.