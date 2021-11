7-Tage-Inzidenz bei Schulkindern massiv gestiegen

Die Infektionszahlen bei den Sechs- bis 14-Jährigen gehen in Österreich durch die Decke: In der vergangenen Woche (15. bis 21. November) sind die neuen Fälle pro 100.000 Einwohnern auf über 2425 gesprungen. Das ist ein Plus von über 99,7 Prozent innerhalb der letzten 14 Tage. Unter den einzelnen Altersgruppen sind die Schulpflichtigen damit die mit deutlichem Abstand am stärksten betroffene Altersgruppe. Das belegt das Datenmaterial der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).