152 Schulklassen in Wien bereits geschlossen

Beunruhigend ist aber die Zahl der Corona-Infektionen von Schulkindern und die damit verbundenen Schul- bzw. Klassensperren, die in der vergangenen Woche um mehr als ein Drittel zugenommen haben. Waren am 16. November in Wien 93 Schulklassen gesperrt, so sind es mittlerweile 152. Die Teilsperren laufen mit Riesenschritten in Richtung Verdoppelung - von 61 auf 111 binnen nur einer Woche. Zudem sind nun auch zwei Schulen zur Gänze zu.