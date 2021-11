Kaderloser Bezauer zeigt mit Zinal-Bestzeit auf

Nachdem es am Montag beim ersten FIS-Riesentorlauf in Zinal (Sz) für Vorarlbergs Ski-Youngsters nicht nach Wunsch lief, schaute es am Dienstag schon ganz anders aus. Und ÖSV-Rohdiamant Victoria Olivier erlebte bei ihrem Saisonstart am Pass Thurn einen Auftritt mit gemischten Gefühlen.