Vorarlberger Ski-Ass versucht es auf eigene Faust

Mit starken Leistungen im Winter 2019/20 hatte der Vandanser Skirennläufer Paul Vonier den Sprung in den ÖSV-B-Kader geschafft. Nachdem die vergangene Saison jedoch nicht wie erhofft verlief, verlor der 21-Jährige seinen Kader-Status nach nur einem Jahr wieder. Ein Rückschlag für den Head-Piloten - aber kein Grund die Skier in den Keller zu stellen und die Karriere zu beende. „Ich möchte es auf jeden Fall noch einmal versuchen“, erklärt der Montafoner, als ihn die „Vorarlberg Krone“ beim Schneetraining in Saas-Fee trifft.