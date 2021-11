ÖSV-Rohdiamant startet heute in die neue Saison

Drei Siege und in Summe sechs Podestplatzierungen - in drei verschiedenen Disziplinen: Victoria Oliviers Debüt-Saison auf FIS-Ebene übertraf im vergangenen Winter alle Erwartungen. Das Resultat: Die 17-Jährige Vorarlbergerin aus Au im Bregenzerwald führt die FIS-Punkteliste des Jahrgangs 2004 in der Kombi an, im Super-G, Riesentorlauf und Slalom liegt die Head-Pilotin auf Rang zwei. Zahlen, die verständlicherweise Erwartungen im Hinblick auf die neue Saison wecken.