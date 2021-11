ORF-Programm mit Klassikern und vielen Neuheiten

ORF sucht wieder schönsten Platz des Landes

Österreich kommt erwartungsgemäß nicht zu kurz im Programm. So begibt sich der ORF am Nationalfeiertag im Rahmen von „9 Plätze - 9 Schätze“ erneut auf die Suche nach dem schönsten Platz des Landes. Ab Sommer befasst sich die zehnteilige „dokFilm“-Produktion „Weites Land Österreich“ mit den Licht- und Schattenseiten der rot-weiß-roten Seele. Österreichs Adelsfamilien und deren Stammsitze werden erneut in „Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche“ porträtiert. Die Menschen des Landes stehen im Zentrum der Kuppelshow „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ sowie des Talkformats „Barbara Karlich Show“. Der Opernball wird am 24. Februar den Hauptabend von ORF 2 in Beschlag nehmen.