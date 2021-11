Eder: „Das wäre meine dritte Olympia-Medaille“

Alter schützt vor Erfolg nicht - was ist noch drin im Motor von Simon Eder?

(Lacht) Eine Medaille auf jeden Fall! Ich brauche gar nicht um den heißen Brei herumreden: Wenn man bei einem Großereignis an den Start geht, muss das Ziel sein, sich nach dem Rennen eine Medaille umhängen zu können. Ganz egal, in welcher Farbe sie glänzt, ich nehme alles. Aber da muss am Tag X alles zusammenpassen, Form und Material stimmen. Ich glaube, dass wir in der Staffel richtig gute Chancen auf eine Olympiamedaille haben. Das wäre nach Silber in Vancouver 2010 und Bronze in Sotschi 2014 meine dritte Olympia-Medaille. Auch in der Mixed-Staffel haben wir schon gezeigt, dass es möglich ist gegen die extrem starke internationale Konkurrenz das Podium zu erreichen.