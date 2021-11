Kroatiens Präsident „tief besorgt“ über Österreich

Der kroatische Präsident Zoran Milanovic hat erneut scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen in Österreich geübt. Der Lockdown und die Impfpflicht seien eine „Katastrophe“, meinte der Sozialdemokrat gegenüber kroatischen Medien. Milanovic hatte in der Vorwoche schon den Lockdown für Ungeimpfte scharf kritisiert und einen indirekten Vergleich mit der NS-Zeit gezogen, woraufhin der kroatische Botschafter ins Wiener Außenamt geladen worden war. Am Montag wurde der österreichische Botschafter ins Präsidentenbüro in Zagreb zitiert.