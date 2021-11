„Holzhammer“ beim „Impf-Europameister“ notwendig

Montag 0 Uhr tritt der vierte bundesweite Lockdown in Österreich in Kraft. Er soll 20 Tage lang dauern. Doch das scheint gar nicht so fix zu sein, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend im ORF erklärte. Eine Öffnung werde auch an ein entsprechendes Sinken der Corona-Zahlen und dem Freiwerden von Intensivkapazitäten gebunden sein. Schließlich sei das gemeinsame Ziel der Koalition, der neun Bundesländer und „der größten Oppositionspartei“, nämlich der SPÖ, dass jeder, der ein Intensivbett benötigt, auch eines bekommt. Dass die bisherigen Maßnahmen nicht wirken würden, stellte der Minister in Abrede. Schließlich sei Österreich derzeit wieder „Impf-Europameister“.