Hinter den Kulissen geht es in der Kultur weiter

Was machen die großen Kulturinstitutionen Oberösterreichs im Lockdown? Teilweise ist Kurzarbeit geplant, teilweise werden hinter den Kulissen Arbeiten vorgezogen, Streaming-Inhalte geplant - und in der Hoffnung, dass der Lockdown tatsächlich schon am 18. Dezember endet, wird am Landestheater auch weiter geprobt.Streaming-Inhalte