Künstlerin zaubert mit Rechen Bild in Sandstrand

Inspiriert haben sie Hunderte dunkle Steine am Sandstrand, die nur bei Ebbe sichtbar sind. „Plötzlich hatte ich eine Idee, sah in ihnen einen Regenschauer“, so Eason. Weil sie am Strand viele Paare sah, hatte sie die Idee ein verliebtes Pärchen unter einem Regenschirm in den Sand zu zaubern.