In Steyr fand schon 46. Corona-Spaziergang statt

19 Anzeigen nach MFG-Demo in Linz

Die MFG-Demo in Linz begann um 14 Uhr. Entgegen der in der Anmeldung erwarteten 600 Teilnehmer, kamen rund 5000 Personen auf die Promenade vor dem Landhaus. Als Anmelder fungierte ein Vertreter einer wahlwerbenden Partei. Via Lautsprecher wurde bei Versammlungsbeginn auf das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske hingewiesen. Einige Teilnehmer, die sich daran nicht hielten, wurden von den Polizistinnen und Polizisten auf die Tragepflicht hingewiesen und kamen der Aufforderung Großteils nach.19 Personen hielten sich dennoch nicht an die Verpflichtung. Sie werden angezeigt.