Tiroler (28) ausgeraubt: Räuberinnen-Duo gefasst

Fluchtauto bei Fahndung angehalten

Gegenüber der Polizei gab das Opfer kurze Zeit später an, dass eine weitere Frau in einem Auto gewartet habe. „Nachdem der Mann der Täterin über 100 Euro übergeben hatte, flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit dem Pkw“, heißt es vonseiten der Innsbrucker Kripo. Sofort wurde eine Alarmfahndung in die Wege geleitet.