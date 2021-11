Ein bärenstarker Einstand des Skicross-Newcomers

Was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen, wurde am Sonntag beim Europacup-Auftakt am Pitztaler Gletscher eindrucksvoll bestätigt: Mathias Graf ist nach seinem Wechsel von den Alpinen ins Skicross-Lager eine ganz heiße Aktie. Der Vorarlberger schaffte auf Anhieb die Final-Quali und landete schlussendlich sensationell auf Rang sechs.