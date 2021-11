K.-o.-Tropfen bei Ball im Festspielhaus

Auf keinen Fall sollte der Vorfall unter den Tisch gekehrt werden. Die Geschäftsführung des Festspielhauses zeigte sich bestürzt und kündigte Emily ihre volle Unterstützung an. Wer etwas Seltsames bemerkt, soll sofort Alarm schlagen, nur so könne man schnell reagieren. Dies gilt natürlich nicht nur für Veranstaltungen im Festspielhaus. In der Zwischenzeit wurden zehn Fälle von jungen Frauen bekannt, die ebenfalls beim Maturaball K.-o.-Tropfen verabreicht bekamen.