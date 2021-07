Gewalt, Missbrauch und Corona - die Akte X-Jam

Verfahren gegen Verdächtigen in Österreich

Für jenen 19-Jährige, der als Teilnehmer einer Maturareise in Kroatien eine ebenfalls aus Österreich stammende Maturantin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben soll, klickten bereits am 7. Juli die Handschellen, wie am Dienstag vom Außenministerium bestätigt wurde. Am darauf folgenden Tag wurde der 19-Jährige einem U-Richter vorgeführt, der die Enthaftung des Burschen anordnete und zugleich die strafrechtlichen Ermittlungen an die österreichischen Behörden abtrat. Der 19-Jährige konnte Kroatien verlassen, er trat unverzüglich die Heimreise an, wo nun die zuständige Staatsanwaltschaft - maßgeblich dafür ist der Wohnsitz des 19-Jährigen - ein Inlandsverfahren einleiten wird.