Vorarlberger räumten am Samstag die Regale leer

Gar nicht so einfach war es am Samstagvormittag in Bregenz, einen der begehrten Parkplätze vor dem Baumarkt zu bekommen. Auch im Dornbirner Messepark waren diese Flächen bereits am Vormittag zu 96 Prozent besetzt. „Man spürt, dass ab Montag wieder Lockdown herrscht“, sagte der Messepark-Geschäftsführer.