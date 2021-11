Geschäfte waren gut besucht, aber nicht überfüllt

Leere Supermarktregale, vergriffenes Klopapier und Schlagen bei den Kassen: Die Ankündigung des ersten Corona-Lockdowns sorgte damals bei vielen Oberösterreichern für Panik, man wusste einfach nicht, wie man mit der neuen Situation umgehen sollte. Mittlerweile haben wir uns leider an dieses Szenario gewöhnt. Von Hektik oder Hamsterkäufen war am vorerst letzten Einkaufssamstag wenig zu spüren, wie die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein in mehreren Geschäften miterleben konnte.