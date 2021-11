Das große Shoppen vor dem vierten Lockdown

Auch im Lockdown für Kunden da

Daniel Pscharzer von Dany’s Music Shop in Villach bekam bereits zahlreiche Anrufe von Kunden, die fragten, wie sie im Lockdown an Waren kommen werden: „Ich setze auf ,click-and-collect’, bin sowohl telefonisch als auch über Facebook und Whatsapp erreichbar. Ich bin guter Dinge, dass das Weihnachtsgeschäft trotz Lockdown nicht so schlecht wird!“ Das sieht Atrio-Centermanager Richard Oswald ähnlich: „Viele Geschäfte werden auf Abholservice umstellen. Heute erwarte ich mir gesittetes Shoppen statt Chaos. Wir haben aus drei Lockdowns gelernt.“