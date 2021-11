Deutschland: Corona-Zahlen gehen durch die Decke

Dramatische Lage in Bayern

Besonders dramatisch ist die Corona-Lage in Bayern. Die Zahl der Todesopfer innerhalb eines Tages stieg am Donnerstag auf 71 an - fast ein Drittel der bundesweit gezählten Todesfälle. Bayern hatte angesichts der Zahlen am Mittwoch den Katastrophenfall ausgerufen. Die Maskenpflicht an den Schulen in Bayern wurde auf unbestimmte Zeit verlängert, die Schüler müssen auch während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen.