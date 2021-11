Lakers verlieren bei James-Comeback in Boston

Das Aufeinandertreffen der jeweils 17-fachen Titelgewinner ist zwar nur die Begegnung zweier Teams gewesen, die sich aktuell im NBA-Mittelfeld finden, ein Knistern im TD Garden war aber doch zu verspüren. „Beat L.A“ („Besiegt L.A.“) lautet stets das Motto der Celtics-Fans, wenn die Lakers an der North Station zu Gast sind. Dass am Freitagabend daraus etwas wurde, lag auch an einem starken dritten Viertel, in dem die Heimischen mit viel Teamplay den 60:61-Pausenrückstand in eine 93:82-Führung verwandelten. Diesen Vorsprung bauten sie im Schlussabschnitt noch deutlich aus.