London erwägt Boykott der Olympischen Spiele

Nach den USA erwägt nun auch Großbritannien, die Olympischen Winterspiele in Peking diplomatisch zu boykottieren. Dies berichtete die „Times“ am Samstag. Hintergrund sind Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik. Die Regierung berate derzeit darüber, ob lediglich der Botschafter in China und nicht britische Minister für die Spiele im Februar nach China reisen sollten. Unterstützt wird der Boykott von Außenministerin Liz Truss.