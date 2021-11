USA vor diplomatischem Boykott der Peking-Spiele?

Die USA ziehen einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China im kommenden Jahr in Betracht! Auf die entsprechende Frage eines Journalisten sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in Washington, dies sei „etwas, das wir erwägen.“ Konkreter wurde er nicht. Biden (78) äußerte sich bei einem Treffen mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau im Weißen Haus.