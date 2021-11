Raubüberfall auf Bank: Polizei jagt Messermann

Am Donnerstag um 14.30 Uhr hat der bislang unbekannte Täter, wie berichtet, die Bankfiliale in Völkendorf betreten. „Mit einer FFP2-Maske und dunklem Gewand bekleidet, machte er anfangs noch den Eindruck, als sei er ein gewöhnlicher Kunde“, so ein Polizist. „Vor zwei Mitarbeitern zückte er ein Messer und bedrohte sie massiv.“ Nachdem die Opfer auf seine Aufforderung hin die Kasse geöffnet hatten, entriss er mehrere Geldscheine – im vierstelligen Eurobereich – und ergriff die Flucht.