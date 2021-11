Ärzte sperrten wegen einer Demo gegen Impfzwang zu

Mediziner wollte sich nicht zur Impfpflicht äußern

Die Ansage sorgte bei Patienten für erstaunen. Die Ärztekammer wurde informiert. Dort wird der Fall geprüft, die Allgemeinmediziner wurden zu einer Stellungnahme aufgefordert. Kammeramtsdirektor Felix Wallner: „Nur wenn sich herausstellt, dass ein Arzt impfwillige Patienten von einer Impfung abhält, muss das an die Österreichische Ärztekammer gemeldete werden und kann zu Berufsverbot führen.“ Auch in der Gesundheitskasse ist man auf den Fall schon aufmerksam geworden: „Die ÖGK wird den Fall prüfen und die Ordination um Stellungnahme ersuchen.“ Nachgefragt in Freistadt hat auch die „Krone“: Martin Ernst Walchshofer bestätigte die Schließung wegen Demo, über seine Einstellung zur Impfung wollte er am Telefon nicht sprechen.